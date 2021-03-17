Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье17 марта 2021 9:25

Врачи спасли тюменца с инсультом, который перестал понимать речь

Пациент ничего не мог ответить
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий

Врачи спасли тюменца с инсультом, который перестал понимать речь.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу № 2 68-летнего мужчину. У пожилого человека внезапно нарушилась речь, его одолела слабость, а правые конечности онемели. Он перестал понимать речь и не мог ничего ответить.

К счастью, пациент обратился за медицинской помощью в «терапевтическое окно», то есть в первые 4,5 часа с момента развития инсульта, поэтому врачи смогли провести ему тромболитическую терапию. После манипуляции слабость прошла, а речь восстановилась.

– Специалисты диагностировали значимый стеноз левой сонной артерии. Атеросклеротическая бляшка почти полностью перекрывала просвет сосуда, нарушая кровоснабжение головного мозга. В любой момент часть бляшки могла оторваться и снова перекрыть просвет какого-либо сосуда в головном мозге. Поэтому было решено провести каротидную эндартерэктомию и удалить опасную для жизни бляшку, – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Спустя неделю после операции мужчина выписался из стационара со значительным улучшением. Сейчас пациента наблюдают специалисты поликлиники.

Новости медициныЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье