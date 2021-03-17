Врачи спасли тюменца с инсультом, который перестал понимать речь. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу № 2 68-летнего мужчину. У пожилого человека внезапно нарушилась речь, его одолела слабость, а правые конечности онемели. Он перестал понимать речь и не мог ничего ответить.

К счастью, пациент обратился за медицинской помощью в «терапевтическое окно», то есть в первые 4,5 часа с момента развития инсульта, поэтому врачи смогли провести ему тромболитическую терапию. После манипуляции слабость прошла, а речь восстановилась.

– Специалисты диагностировали значимый стеноз левой сонной артерии. Атеросклеротическая бляшка почти полностью перекрывала просвет сосуда, нарушая кровоснабжение головного мозга. В любой момент часть бляшки могла оторваться и снова перекрыть просвет какого-либо сосуда в головном мозге. Поэтому было решено провести каротидную эндартерэктомию и удалить опасную для жизни бляшку, – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Спустя неделю после операции мужчина выписался из стационара со значительным улучшением. Сейчас пациента наблюдают специалисты поликлиники.