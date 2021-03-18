Погода на 18 марта в Тюмени: сильный южный ветер

В Тюмени будет дуть сильный южный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 марта, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 7 – 8 градусов, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».