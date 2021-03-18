Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество18 марта 2021 5:40

Погода на 18 марта в Тюмени: сильный южный ветер

Облака закроют солнце на целый день
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий

В Тюмени будет дуть сильный южный ветер.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 марта, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 7 – 8 градусов, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».

Погода в Тюмени и Тюменской области