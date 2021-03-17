В тюменской Зареке на месяц ограничат движение транспорта. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменской Зареке с 26 марта по 26 апреля ограничат движение. Так, транспорту нельзя будет ездить по улице Рыночной в районе пересечения с Заозерной, а также по улице Щербакова на участке от Береговой до Большой Заречной.

– Решение принято в связи с производством работ по объекту «Архитектурный ансамбль Вознесенский» в квартале улиц Щербакова, Заозерной, Красноармейской, Береговой, – пояснили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве отметили, что объехать закрытые участки можно по улицам Щербакова, Маяковского, Озерной и Ангарской.

Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.