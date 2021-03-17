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Общество17 марта 2021 8:42

В тюменской Зареке на месяц ограничат движение транспорта

Автомобилистам показали схемы объезда
Сергей Швецов
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В тюменской Зареке на месяц ограничат движение транспорта.

Фото: Тюмень - наш дом

В тюменской Зареке с 26 марта по 26 апреля ограничат движение. Так, транспорту нельзя будет ездить по улице Рыночной в районе пересечения с Заозерной, а также по улице Щербакова на участке от Береговой до Большой Заречной.

– Решение принято в связи с производством работ по объекту «Архитектурный ансамбль Вознесенский» в квартале улиц Щербакова, Заозерной, Красноармейской, Береговой, – пояснили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве отметили, что объехать закрытые участки можно по улицам Щербакова, Маяковского, Озерной и Ангарской.

Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области