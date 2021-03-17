Гилёвскую рощу для тюменцев откроют в выходные после ЧП. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени Гилёвскую рощу для посетителей откроют уже в ближайшие выходные. Однако закрытой останется часть парка, где ведутся восстановительные работы.

На сегодняшний день специалисты восстановили площадку для выгула животных. Вчера начали работать на участке между площадкой и велосипедной дорожкой. Рабочие смывали ил со стволов деревьев, собрали мусор, восстановили размытую дренажную систему.

– Обследование рощи проведут независимые эксперты. Одновременно с восстановлением нарушенного благоустройства мы работаем над проектом по строительству новых коллекторов. Сети из прочных и эластичных полимерных материалов будут проложены за пределами парка, – рассказал генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев добавил, что парк восстановят совместными усилиями, а образовавшийся лог постараются вписать в ландшафт рощи. После того, как территорию рощи очистят, на независимую экспертизу будет направлено по три пробы грунта и воды.

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