Тюменские школьники примут участие во Всероссийском конкурсе сочинений

Тюменских школьников примут участие во Всероссийском конкурсе сочинений Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Прием заявок на Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», организованный Министерством просвещения РФ, продолжается в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, в 2021 году конкурс проходит в три этапа: школьный, региональный и федеральный.

По традиции, в конкурсных сочинениях ребятам предложено рассмотреть один из вопросов, которые связаны с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Поучаствовать в проекте могут ученики 5-11 классов и студенты профессиональных организаций до 18 лет.

Как отметила координатор конкурса в Тюменской области, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО Юлия Белявская, участие во Всероссийском конкурсе сочинений – прекрасная возможность для школьников показать знания и раскрыть творческий потенциал.

- Во время работы над сочинением участник изучает материал по выбранной теме, размышляет о композиции сочинения, формулирует собственное мнение. Подобные усилия помогают школьникам погрузиться в тему, развить писательское мастерство, усовершенствовать владение русским языком, - отметила Юлия Белявская.

По ее словам, таким образом, ученик расширяет свой кругозор и приобретает уверенность в собственных силах, что соотносится с приоритетными задачами нацпроекта «Образование».

Три работы победителей регионального этапа (по одной лучшей в каждой категории) направят для участия в финале Всероссийского конкурса сочинений, который в 2021 году пройдет дистанционно.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году на региональный этап конкурса было представлено 514 работ.