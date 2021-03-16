Тюменская область примет Всероссийкую олимпиаду школьников по физике и математике Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

При поддержке правительства Тюменской области и Министерства просвещения РФ в Тюмени пройдут заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике. Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области, ВсОШ пройдет в Тюменском индустриальном университете (ТИУ).

С 29 марта по 4 апреля, в последнем туре Всероссийской олимпиады по физике, поучаствуют более 440 школьников. Ребята приедут в Тюмень из разных регионов России. На звание победителей и призеров олимпиады по математике претендуют более 540 детей. Как отметила ректор университета Вероника Ефремова, для вуза – большая честь выступить в качестве организаторов Всероссийской олимпиады школьников.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», право провести олимпиаду досталось нашему городу на конкурсной основе. В 2021 году вуз удостоили права проведения Всероссийской олимпиаде сразу двух этапов – по физике и математике.

КОНКРЕТНО

Всероссийская олимпиада школьников — главная и наиболее престижная олимпиада страны. Она включает в себя четыре этапа, проводится сразу по всем предметам обязательной школьной программы. Победители и призёры заключительного этапа получают привилегии при зачислении в профильные вузы.