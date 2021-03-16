В Армению начнут поставлять тюменские пиломатериалы и снеки Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Бизнес-миссия Республики Армения в Тюменскую область состоялась в конце февраля 2021 года. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в состав армянской делегации вошли представители сетей супермаркетов, строительного дизайна и туризма, а в состав делегации нашего региона – предприниматели пищевой, лесозаготовительной и строительной сферы.

Представители органов власти, Агентства туризма и продвижения Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» встретились с руководителем Федерации туризма Армении Мехаком Апресяном. Например, замдиректора департамента инвестполитики презентовал ему экономический потенциал Тюменской области, программу инвестиционного развития и предложил возможные варианты участия в туристическом кластере на базе природных термальных источников.

Во время бизнес-миссии армянские представители сетей супермаркетов «Ереван-Сити» и «Цирани», дистрибьютор ООО «Аномис» посетили фабрику вкусных снеков «Окейч» и отметили высокотехнологичный уровень производства. Переговоры прошли успешно: уже скоро первые образцы продукции «Окейч» поедут в Армению. Кроме того, в дружественную нам страну планируется экспортировать пиломатериалы для стройки коттеджей и зон отдыха.

- Встречались с торговыми сетями Армении, несмотря на минус 30 за окном. Тем не менее начало знакомству положено, спасибо центру поддержки экспорта за такую возможность! – поблагодарил региональное правительство руководитель ООО «Инклик» Олег Костерин.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», меры поддержки, реализуемые центром поддержки экспорта, тюменским предпринимателям предоставляют на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».