Число резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка увеличилось до 77 компаний Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Число резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка в 2020 года выросло в 1,5 раза, благодаря одобрению совета технопарка 24-х новых заявок. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за год совет рассмотрел беспрецедентное число проектов. Так, с января по декабрь свои разработки представили руководители 51 компании из восьми регионов России – Красноярска, Казани, Калининграда, Владивостока и т.д.

По данным технопарка, в прошлом году новейшие разработки представили не только специалисты нефтегазовой сферы, но и специалисты в области медицины, агробиотехнологий и других отраслей. На март 2021 число резидентов бизнес-инкубатора составило 77 инновационных компаний.

Кстати, в ноябре 2020 года Тюменский технопарк как региональный оператор фонда «Сколково» запустил пилотную программу Fast Track для проектов IT-сферы. Она позволила перспективным стартапам максимально быстро попасть прямиком в российскую «Кремниевую долину». Одно из главных преимуществ – возможность поработать с менторами и увидеть новые векторы развития стартапов. Положительное решение комиссии получил проект Geometa резидента тюменского бизнес-инкубатора «Джемс Девелопмент» и финалист «Битвы стартапов» APRBot.

Отметим, что в 2020 году статус резидентов «Сколково» получили 8 проектов. Резидентам доступна менторская поддержка представителей профессионального сообщества, юридическое сопровождение, помощь в патентовании проектов, налоговые льготы, субсидии на возмещение таможенной пошлины и возможность участия в грантовых программах, российских и международных выставках.