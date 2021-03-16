Тюменское предприятие воспользовалось господдержкой и купило новое оборудование Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Одно из тюменских производственных предприятий – «Металлокомплект» – воспользовалось государственной поддержкой, которое оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это одна из антикризисных программ предоставления льготных микрозаймов на цели, связанные с поддержанием и восстановлением бизнеса, которую ввел Фонд микрофинансирования Тюменской области из-за ухудшения экономической ситуации.

Предприятие с двадцатилетней историей занимается сбором, заготовкой, переработкой лома цветных металлов, производством цветных металлов и вторичного сырья и продажей продукции внутри страны и за ее пределами. В июне 2020 года компания получила микрозайм по антикризисной программе «Действуй», чтобы выплатить зарплату сотрудникам, пополнить оборотные средства и оплатить налоговые платежи. Процентная ставка – 4,25% годовых.

В конце 2020 года компания снова обратилась в региональный Фонд микрофинансирования за поддержкой, но уже на инвестиционные цели. В результате она получила микрозайм в размере 600 тысяч рублей на 2 года под 4,25 % годовых по программе «Микрофинансирование и Развитие (МиР)».

По словам директора компании Сергея Ессе, благодаря микрозайму удалось купить новое оборудование, чтобы усовершенствовать процесс производства алюминия.

- Благодаря поддержке мы сохранили рабочие места, предприятие развивается, - отметил Сергей Ессе.

Сейчас Фонд микрофинансирования Тюменской области принимает заявки на предоставление микрозаймов по программам «Действуй» (беззалоговый), «Действуй» (залоговый), «МиР», а также «Микрозаймы для Самозанятых».