В Тюмени задержали рецидивистку, которая украла из такси сумку с планшетом Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тюмени обратился в полицию, с просьбой найти сумку, в которой находился корпоративный планшет стоимостью 20 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он забыл вещи в такси, но вернуть их не удалось, потому что сумку забрал кто-то другой.

Взявшись за дело, полицейские быстро восстановили картину произошедшего. Оказалось, что когда тюменец вышел из машины, водитель сразу же взял следующий заказ от некой девушка. Когда горожанка села в машину тут же выяснилось, что она перепутала такси. Когда пассажирка вышла из машины, водитель заметил оставленную на заднем сидении сумку. Далее мужчина предположил, что ее забыла девушка. Та, в свою очередь, подтвердила, что сумка ее, забрала чужое имущество и уехала на другом такси.

Далее сотрудники установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 36-летняя тюменка, работающая косметологом. В ходе досмотра, в присутствии понятых, у нее обнаружили похищенный планшет, который вернули заявителю. Злоумышленница честно рассказала, что собиралась продать украденную технику, но не успела.

Сейчас тюменка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».