В Тюмени объявили о начале ежегодного конкурса «Зеленые дворы - зеленый город!» Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени объявили о начале ежегодного конкурса «Зеленые дворы – зеленый город!». Он проводится с 15 марта по 10 сентября департаментом городского хозяйства.

За это время участники – управляющие компании, товарищества собственников жилья и кооперативы – высаживают на своей территории деревья и кустарники, а конкурсная комиссия оценивает их старания.

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту: tyumen_ecolog@mail.ru или предоставить ее по адресу: ул. Урицкого, 28, кабинет № 12. Крайний срок – 2 апреля. После посадки участникам необходимо направить повторную заявку до 28 мая, уточнив списки дворов, где посадили растения.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в начале сентября.

С формой заявки и положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.