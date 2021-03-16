В Тюмени осудили ростовчанина, который оставил у себя найденный револьвер

Фото: Тюменское линейное отделение МВД России на транспорте.

В Тюмени осудили жителя Ростовской области за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Мужчину задержали в конце октября 2020 года на железнодорожном вокзале. При прохождении рамки металлодетектора сработал звуковой сигнал, настороживший сотрудников. При досмотре в его вещах нашли револьвер, заряженный шестью патронами.

– Установлено, что 60-летний мужчина приехал в Тюмень 26 октября из станицы Романовской Ростовской области. Пакет, внутри которого было оружие, он якобы нашел вблизи закусочной и решил оставить себе. На следующий день мужчина поехал на вокзал, чтобы купить билеты, – рассказали в пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В итоге необдуманный поступок обернулся для ростовчанина одним годом лишения свободы условно, а также штрафом в размере 5 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.