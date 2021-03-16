В Тюмени сбивший детей таксист заявил, что они сами упали. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на год лишили водительских прав 58-летнего водителя автомобиля «Фольксваген-Тигуан», который 12 марта сбил двух детей на зебре напротив школы № 25. Мужчина скрылся с места ДТП на автомобиле, однако автоинспекторы его позже задержали.

Полицейским горожанин заявил, что дети сами упали. Однако запись с видеорегистратора показала, что машина наехала на детей. Кстати, в «Фольксвагене» установлено несколько видеорегистраторов, но ни в одном из них не было флеш-карт.

– На мужчину, который работает водителем одного из агрегаторов такси, составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на один год. По факту аварии проводится проверка, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.