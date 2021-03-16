В Тюмени спасли ямальского малыша с четырьмя аномалиями развития. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени кардиохирурги ОКБ №1 спасли двухмесячного малыша из Нового Уренгоя. Саид поступил с тетрадой Фалло – этот порок сердца сочетает в себе сразу четыре аномалии и вызывает у ребёнка кислородное голодание из-за неправильно сформированных сердечных структур.

Сначала кардиохирурги и рентгенваскулярные хирурги провели стентирование легочной артерии, обеспечив адекватное поступление крови в легкие. После маленького ямальца перевели в областной перинатальный центр, где ему помогли окрепнуть и набрать вес. За несколько дней до операции некоторые показатели жизнедеятельности стали проявлять нестабильность.

– Тогда медики за 40 минут перевели пациента снова в ОКБ №1 и развернули операционную. Там специалисты извлекли стент и исправили анатомические особенности порока. Сейчас ребенок из реанимации переведён в общую палату и чувствует себя хорошо, – рассказали в медучреждении.

По словам кардиохирурга Кирилла Горбатикова, на днях Саида выпишут, его будут наблюдать в родном городе. Врач уверен, что со временем мальчик сможет вести активный образ жизни.