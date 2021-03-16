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Общество16 марта 2021 12:55

В Тюмени простились с Ириной Медведевой

На церемонии прощания присутствовал губернатор региона
Сергей Швецов
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В Тюмени простились с Ириной Медведевой.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени простились ректором Тюменского государственного медицинского университета, академиком РАН, профессором Ириной Медведевой с Ириной Медведевой. Церемония прощания состоялась в драматическом театре.

На траурной церемонии прощания присутствовал губернатор региона Александр Моор. Глава области выразил соболезнования родным и близким Ирины Медведевой.

Напомним, что ректор ТюмГМУ скончалась 14 марта 2021 года после продолжительной болезни.