В Тюмени простились с Ириной Медведевой. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени простились ректором Тюменского государственного медицинского университета, академиком РАН, профессором Ириной Медведевой с Ириной Медведевой. Церемония прощания состоялась в драматическом театре.

На траурной церемонии прощания присутствовал губернатор региона Александр Моор. Глава области выразил соболезнования родным и близким Ирины Медведевой.

Напомним, что ректор ТюмГМУ скончалась 14 марта 2021 года после продолжительной болезни.