В Тюмени простились с Ириной Медведевой.
Фото: Оперативный штаб Тюменской области
В Тюмени простились ректором Тюменского государственного медицинского университета, академиком РАН, профессором Ириной Медведевой с Ириной Медведевой. Церемония прощания состоялась в драматическом театре.
На траурной церемонии прощания присутствовал губернатор региона Александр Моор. Глава области выразил соболезнования родным и близким Ирины Медведевой.
Напомним, что ректор ТюмГМУ скончалась 14 марта 2021 года после продолжительной болезни.