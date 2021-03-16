В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. Их число увеличилось до 339.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой вирусно-бактериальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней нижнедолевой вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 34 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной абсцедирующей пневмонии и отягощенного анамнеза; женщина, 87 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 339 пациентов с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрирован 71 случай заболевания (всего с начала пандемии - 32577), 63 человека выздоровели (за весь период - 30715), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), четыре пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 681 человек остается под медицинским наблюдением, 971 человек находится на перевахтовке.