В Тюмени восстанавливают благоустройство Гилёвской рощи, нарушенное из-за ЧП. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени специалисты ремонтно-строительного цеха местного водоканала восстанавливают благоустройство Гилёвской рощи, которое было нарушено из-за обрушения коллекторов. В минувшие выходные сотрудники организации засыпали котлованы и построили дорожное полотно по улице Вербной – правда, пока в зимнем варианте.

В настоящее время убрана наледь с проезжей части и тротуаров. На площадке для выгула собак, под которой произошло повреждение коллектора, удален загрязненный слой почвы, завезено более 100 кубометров чистого грунта. Очищены и выровнены забор и малые архитектурные формы.

– После того как грунт полностью растает, возможно, образуются просадки. Тогда мы продолжим работы по выравниванию ландшафта, – отметил начальник ремонтно-строительного цеха «Росводоканал Тюмень» Кирилл Шмелев. Кстати, план-график восстановления территории парка разработает специальная комиссия.