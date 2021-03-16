Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 марта 2021 года увеличилось на 71 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 71 и составило 32 577 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находится один очаг в ямальском детском доме «Сияние Севера», который расположен на территории региона.