В Тюмени начал работу II Градостроительный форум Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Второй градостроительный форум-выставка «Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе» проходит в эти минуты в тюменском выставочном зале «Тюменская ярмарка». В работе форума участвуют представители органов власти, строительных компаний, архитекторы и журналисты.

– Строительная отрасль – один из драйверов развития экономики, – отмечает заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. – Этому способствуют те задачи, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов, которые наш регион успешно реализует.

По его словам, в планах на ближайшие 5 – 7 лет – улучшение благосостояние тюменцев, городской среды, строительство социальных объектов, улучшение улично-дорожной и транспортной сети, комплексное развитие территорий и развитие малоэтажного жилищного строительства.

Как отметил заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков, на форуме пройдет широкое обсуждение градостроительной темы с профессиональными сообществами.

– Мы не просто обустраиваем пространства, а рассматриваем это в контексте застраивания территорий. Важен комплексный подход, – отметил Владимир Третьяков.

Форум-выставка будет работать с 16 по 18 марта по адресу: Тюмень, ул. Севастопольская, 12, выставочный зал.