Более 300 млн рублей потратят на ремонт дороги в Нижнетавдинском районе. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские власти намерены потратить на капитальный ремонт дороги (км 1+650 – км 14+050 Нижняя Тавда – Новотроицкое) в Нижнетавдинском районе более 300 млн рублей. Начальная цена контракта составляет 328,2 миллиона.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик, выигравший лот, должен завершить работы до 20 декабря 2022 года. Приступить к ремонту необходимо 20 апреля этого года. Организация демонтирует дорожные знаки, разберет существующие искусственные сооружения, после чего обустроит дорогу с учетом сетевых объектов.

Отметим, что гарантия для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при капитальном ремонте и ремонте составляет шесть лет. Такой же срок распространяется и на обочины.