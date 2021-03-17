Тоболяк снял все деньги с карты пенсионера, найденной в книге. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении с банковского счёта 75 тысяч рублей обратился 70-летний мужчина. Накануне пропажи денег потерпевший распивал алкоголь с малознакомым мужчиной.

В ходе застолья заявитель передал гостю свою банковскую карту и сообщил ПИН-код, чтобы тот купил новую порцию алкоголя. Получив карту обратно, хозяин дома спрятал её в книге, а через несколько дней обнаружил её пропажу. В банке пенсионеру подтвердили, что его накопленные средства обналичены.

– Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. 37-летний тоболяк свою вину признал и пояснил, что банковскую карту похитил у пенсионера, когда тот вышел из комнаты. Зная ПИН-код, мужчина снял с карты деньги и купил на них сотовый телефон и продукты питания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.