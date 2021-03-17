Погода на 17 марта в Тюмени: утром пойдет мелкий снег

В Тюмени утром пойдет мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 марта, весь день в Тюмени будет облачным. Утром пойдет мелкий снег, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 6 – 7 градусов, днем – минус 1 – 2. Вечером столбики термометров покажут 3 – 4 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня из теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе – так и весна на дворе». Если грач прилетел – через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает – солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит, погода скоро испортится (скорее всего, будет дождь).