В Тюмени состоится цикл бесплатных мастер-классов экспертов в разных областях бизнеса. Фото - pixabay.com.

Весной 2021 года в Тюмени пройдёт цикл бесплатных профориентационных мастер-классов от экспертов в разных областях бизнеса. Обучение рассчитано как на подростков 14-16 лет, мечтающих заняться предпринимательством, так и на начинающих бизнесменов любого возраста. Программа включает в себя следующие мастер-классы:

21 марта в 11:00

«Финансовая грамотность»:

Кильтау Ольга, Топовый блогер по финансам в Инстаграм @kiltau.olga, Финансист и частный инвестор со стажем 13 лет, Преподаватель курсов по финансовой грамотности прочитает бесплатный курс «Управление личными финансами с ранних лет». Ольга расскажет, почему стоит заниматься личными финансами с ранних лет. Родителями стоит обратить внимание на блок «Накопления подростка, на что обратить внимание». А в разделе «Действие сложного процента в накоплениях для школьников» - даже ребёнок сможет разобраться!

Также 21 марта в 12:00 выступит эксперт-спикер - Калашникова Анжелика, Заместитель директора по персоналу Бизнес-отеля "Евразия" с темой «От идеального резюме до успешного собеседования».

28 марта пройдёт обучающий блок:

11:00 - Что убивает start-up - рассказ об основных ошибках начинающих предпринимателей и о том, как их избежать от Гараниной Полины, Директора Коммуникационного агентства "Пионер".

28 марта в 12:00 Томилов Алексей - Сооснователь и технический директор Rebrandy.co расскажет о профессии "Программист".

4 апреля в 11:00 Баженова Наталья, Директор по продажам и маркетингу Бизнес-отеля "Евразия"

В теме «Управление своим временем» объяснит самое важное о том, что же такое тайм-менеджмент? Даст Лайфаки управления своим временем и научит создавать список дел.

Продолжит курс также 4 апреля в 12:00 Вакилева Татьяна, руководитель отдела маркетинга КА «Пионер» с трендовой темой о SMM - “Соцсети - бизнес или развлечение?”

Завершающим блоком обручающего месяца станет 11 апреля. В этот день в 11:00 вы увидите выступление Денисенко Марии, Директора агентства вкусного маркетинга, событий и брендинга МЁD, Автора интенсива "Маркетология для подростков". Мария расскажет, как запустить свой проект в 13 лет и поделится другими секретами маркетолога.

А 11 апреля в 12:00 Кондратович Мария, Международный тренер по ораторскому искусству и радиоведущая завершит отучающую конференцию своим мастер-классом «Как быть интересным и говорить, чтобы слушали».

«Как можно увидеть в программе, мастер-классы скомпонованы в 4 блока. В течение одного месяца, каждое воскресенье, в прямом эфире будет проходить по 2 мастер-класса. Мы постарались выбрать темы, которые наиболее остро стоят перед молодыми людьми, которые решили развиваться в области предпринимательства и быть успешными, - рассказывает автор программы, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Начало первого мастер-класса: 11:00. Начало второго мастер-класса: 12:00. Что важно - Участие в курсах - бесплатное. Мы организовали этот курс, чтобы помочь подросткам в совершении осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям их личности. Ведь выбор профессии - это выбор своего Будущего. Хотелось бы, чтобы оно было успешным и счастливым!»

Трансляции будут доступны по ссылке: https://www.detkityumen.ru/future/.