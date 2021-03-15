В Тюмени наградят ликвидаторов аварии в Гилёвской роще. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Мэр Тюмени наградит ликвидаторов аварии в Гилёвской роще, которая произошла 11 марта. Руслан Кухарук предложил поощрить за высокий профессионализм сварщиков местоного водоканала, которые приняли участие в восстановительных работах.

– Чтобы добраться до места повреждения, в коллекторе было вырезано технологическое отверстие. Через него опорожнили трубу, а потом приступили к сварочным работам. Сварщики Александр Глущенко и Михаил Конатовский – специалисты опытные, с поставленной задачей справились на «отлично» и в короткие сроки, – отметил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

Стоит отметить, что работы по восстановлению работоспособности коллекторов проводились непрерывно, в том числе и ночью. По словам сварщика Михаила Конатовского, благодаря командной работе достигнут главный результат – повреждение устранено, сеть в работу запущена.