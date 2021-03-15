В Тюмени отделения классических инфекционных болезней «вернулись» в здание на Комсомольской. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени с сегодняшнего дня, 15 марта, отделения классических инфекционных болезней «вернулись» в здание на улице Комсомольской, 54а. Здесь же работает приемное отделение для пациентов, которым нужна экстренная помощь.

Приемное отделение, боксы, палаты и холлы уже подготовили к приему пациентов с инфекциями некоронавирусного характера. Тут освободили красные зоны в отдельном крыле стационара, провели тотальную дезинфекцию помещений. Там, где было необходимо, выполнили косметический ремонт. Боксы и палаты безопасны для пациентов.

– От госпитализированных в обновленные палаты больных поступают жалобы на не выветрившийся запах краски. При подготовке отделений к приёму пациентов старались обеспечить эстетичность. От ежедневных многократных обработок антисептиками местами краска со стен слезла, обнажив штукатурку, – отметили в медучреждении.

Напомним, что в апреле 2020 года Областная инфекционная клиническая больница была полностью отдана под лечение пациентов с коронавирусом. Больные с другими инфекциями при необходимости госпитализировались в стационар бывшей детской больницы по улице Ленина, 69.