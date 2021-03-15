Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье15 марта 2021 14:30

В Тюмени отделения классических инфекционных болезней «вернулись» в здание на Комсомольской

Коллектив больницы подготовил палаты для пациентов
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий

В Тюмени отделения классических инфекционных болезней «вернулись» в здание на Комсомольской.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени с сегодняшнего дня, 15 марта, отделения классических инфекционных болезней «вернулись» в здание на улице Комсомольской, 54а. Здесь же работает приемное отделение для пациентов, которым нужна экстренная помощь.

Приемное отделение, боксы, палаты и холлы уже подготовили к приему пациентов с инфекциями некоронавирусного характера. Тут освободили красные зоны в отдельном крыле стационара, провели тотальную дезинфекцию помещений. Там, где было необходимо, выполнили косметический ремонт. Боксы и палаты безопасны для пациентов.

– От госпитализированных в обновленные палаты больных поступают жалобы на не выветрившийся запах краски. При подготовке отделений к приёму пациентов старались обеспечить эстетичность. От ежедневных многократных обработок антисептиками местами краска со стен слезла, обнажив штукатурку, – отметили в медучреждении.

Напомним, что в апреле 2020 года Областная инфекционная клиническая больница была полностью отдана под лечение пациентов с коронавирусом. Больные с другими инфекциями при необходимости госпитализировались в стационар бывшей детской больницы по улице Ленина, 69.

Новости медициныЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье