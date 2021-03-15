В Тюменской области нелегальный пансионат для пожилых проработал восемь лет. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина занималась оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– Подозреваемая у себя в доме в деревне Черноярка Нижнетавдинского района с января 2013 по январь 2021 года предоставляла места для проживания пожилым людям, нуждающимся в уходе. Она оказывала социальные услуги престарелым гражданам с нарушением правил пожарной безопасности, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время специалисты собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" в Тюменской области закрыли девять пансионатов после пожара с семью погибшими, который произошел в поселке Боровский 9 января. Об этом в ходе оперативного совещания при замгенпрокурора РФ Сергее Зайцеве сообщил прокурор региона Владислав Московских.