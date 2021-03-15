На участке тюменской трассы ограничат движение из-за ремонта моста до 16 ноября. Фото - ural.rosavtodor.ru.

На участке км 143+661 - км 143+756 трассы Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск будут капитально ремонтировать мост через реку Нерда. В связи с этим ограничат движение транспорта.

– С 16 марта будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием по временному мосту с шириной проезжей части 3,6 метра. Работы на участке продлятся до 15 ноября. Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута, – сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.