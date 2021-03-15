В Тюмени следователи назначили проверку по факту схода с путей вагона. Фото - Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В Тюмени следователи назначили проверку по факту, описанному региональными средствами массовой информации. Как известно, сегодня, 15 марта, сошел с рельсов железнодорожный вагон на участке пути необщего пользования, расположенного на пересечении улицы Ямской города Тюмени.

– На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе исполняющего обязанности руководителя Тюменского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников транспортной полиции, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, опрашивают работников железной дороги и очевидцев, устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в районе аэропорта Рощино сошедший с рельсов железнодорожный вагон перегородил автомагистраль. В настоящее время ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону воздушной гавани.