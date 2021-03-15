В Тюменской области резко увеличилась смертность от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области резко увеличилась смертность от коронавируса. За минувшие сутки умерли еще четыре человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 56 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 84 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии с преимущественным поражением нижних долей, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 44 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной интерстициально-гнойной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 59 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 334 пациента с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 75 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 32506), 52 человека выздоровели (за весь период - 30652), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), четыре пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 702 человека остаются под медицинским наблюдением, 971 находится на перевахтовке.