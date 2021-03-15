Район ДОК в Тюмени защитят от паводковых вод. Фото: Тюмень - наш дом

Район ДОК в Тюмени защитят от паводковых вод. К счастью, этой весной не ожидается критического подъема воды, однако подстраховаться всё же нужно.

– Все водотоки поступают к насосной станции этого поселка. Она обеспечивает перекачку дождевых и талых вод за пределы водозаградительной дамбы в пойму Туры. Насосная станция ежегодно возобновляет работу с середины апреля, которая продолжается до конца сентября, – сообщил руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

Стало известно, что в КАО есть 102 улицы, которые может подтопить из-за отсутствия организованной системы отвода дождевых и талых вод. В настоящее время отсюда вывезено 63% снега. К концу месяца эти работы завершатся.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь заявил, что все улицы в частном секторе будут освобождены от основной массы снега. На втором этапе предстоит расчистить водоотводные канавы и трубы.