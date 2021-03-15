В районе Гилевской рощи в Тюмени проложат новые сети водоотведения из-за ЧП

В районе Гилевской рощи в Тюмени проложат новые сети водоотведения. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В районе Гилёвской рощи в Тюмени проложат новые сети водоотведения. Такое решение было принято в связи с недавним обрушением двух коллекторов.

– Технические специалисты предложили проложить новые трубы большего диаметра. Благодаря пластичности материала они смогут выдержать и промерзание, и подвижки грунта, что позволит значительно повысить надежность работы коллекторов, – сообщил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Сотрудники предприятия изучили схемы местности и рассмотрели технические характеристики действующих сетей. Исходя из предварительных расчетов, принято решение проложить две трубы диаметром 1200 мм, протяженностью 1950 и 1570 метров.

Все необходимые проектные работы должны быть подготовлены оперативно, чтобы как можно скорее приступить к строительству. Сегодня место будущей стройки уже посетили геодезисты и другие специалисты, участвующие в разработке проектной документации.

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