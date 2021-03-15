В районе Рощино в Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил автомагистраль. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В районе аэропорта Рощино в Тюмени сошедший с рельсов железнодорожный вагон перегородил автомагистраль. В настоящее время ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону воздушной гавани.

– На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движение вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе. Предпринимаются меры по освобождению проезжей части от вагона, – заявили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта, пока движение по автомагистрали не восстановится.