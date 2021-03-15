В Тюменской области большегрузам временно запретят ездить по грунтовке. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюменской области весной 2021 года вводятся некоторые ограничения движения транспорта. Это связано с весенним паводком.

Так, с 12 апреля по 11 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая – на участках автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).

– Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения последствий стихийных бедствий, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Исключение сделали и для транспорта Минобороны России, для сельхозтехники, занятой на сельскохозяйственных работах, а также для дорожной техники, выполняющей работы по содержанию и ремонту дорог.