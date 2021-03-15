В Тюмени двухлетняя малышка потеряла сознание на отцовских руках. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени прогулка мужчины с двухлетней дочкой пошла не по плану. В какой-то момент девочка обмякла на отцовских руках и перестала отзываться на имя. Скорая, которую тут же вызвал испуганный горожанин, приехала на место вызова уже через три минуты.

– Она не падала и не ударялась, а просто вдруг закрыла глаза и перестала говорить, а спустя минуту пришла в себя, – рассказал папа бригаде скорой помощи.

Врачи осмотрели маленькую пациентку, сознание ее было ясным. Медики доставили ребенка в областную клиническую больницу № 1 для комплексной диагностики и последующего наблюдения.

– При обмороке постарайтесь подхватить человека, когда он теряет сознание, чтобы предотвратить падение и получение травм, после чего уложите на кровать или асфальт на бок. Расслабьте, расстегните стягивающую одежду, обеспечьте приток свежего воздуха, а также контролируйте наличие пульса и дыхания, – подсказали специалисты.