Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 марта 2021 года увеличилось на 75 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 75 и составило 32 506 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Первый завозной случай коронавируса у жителя Тюменской области был выявлен год назад. Мужчина был в отпуске в Швейцарии с заездом на острова Карибского бассейна. Тогда заболевшего сразу поместили в специальный бокс областной инфекционной клинической больницы.

Стало известно, что состояние горожанина долгое время оценивали как крайне тяжелое, он был подключен к искусственной вентиляции легких. Он же стал первым пациентом, больным ковидом, которого сняли с ИВЛ. Медицинский персонал хвалил сам министр здравоохранения Михаил Мурашко.