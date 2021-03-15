На улице Республики в Тюмени женщина на Geely влетела в отбойник. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На пересечении улиц Республики и Монтажников в Тюмени сегодня, 15 марта, утром 66-летняя женщина на Geely влетела в отбойник. Пока не известно, как сильно пострадала автолюбительница.

– Geely столкнулась с Lada Granta, которая в это время ехала в попутном направлении. Иномарка въехала в ограждение и слетела за конструкцию. Водитель объяснила, что ей создали помеху на дороге, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия, передает «МегаТюмень».