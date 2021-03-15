В Тюмени построят два снежных полигона. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени построят два снежных полигона – на Воронинских горках и по улице Тополиной. Деньги на возведение уже заложены в городской бюджет.

Стало известно, что площадка на Тополиной будет располагаться рядом с очистными сооружениями. Ее сделают капитальной: талые воды будут проходить первичную очистку и стекать напрямую в коллектор. Проект этого полигона находится в разработке, его начнут строить уже в следующем году.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, будет восстановлено дорожное полотно участка девятого километра Велижанского тракта до места складирования снега. Автодорога включена в предварительный перечень по ремонту автомобильных дорог в городе Тюмени методом фрезерования на 2021 год.

– Специалисты замерили шума на полигоне. Днем норматив соблюдается, а ночью отмечаются единичные хлопки. Информация доведена до подрядчиков. «Тюменьгормост» на территории полигона установил информационные щиты о необходимости соблюдения водителями спецтехники требования к максимально допустимому уровню шума, – отметили в ведомстве.