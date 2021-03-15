Тюменцы с начала года «заработали» 68 миллионов штрафов за нарушение ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Жители Тюменской области с начала года «заработали» 68 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения. Уплатили они лишь половину суммы.

По информации сотрудников ГИБДД региона, в этом году выявлено более 100 тысяч нарушений ПДД. Тюменцы более тысячи раз пьяными управляли транспортом, 37 тысяч раз превысили скоростной режим, более 1 500 раз нарушили правила перевозки детей. К тому же к административной ответственности привлечены 1 864 водителя, которые не пропустили пешеходов на зебрах.

– За неуплату штрафов в установленные законом сроки автоинспекторы составили 1 834 постановления. На большинство водителей суды наложили штрафные санкции, более пятидесяти автомобилистам назначен административный арест, 83 неплательщикам штрафов назначено наказание в виде обязательных работ, – отметили в ведомстве.