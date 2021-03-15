Тюменская организация выплатит более полумиллиона рублей жене разбившегося рабочего. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области частично удовлетворен иск жительницы деревни Ушаково, которая пожелала взыскать с организации моральную компенсацию и расходы на погребение ее разбившегося на работе мужа. Трагедия случилась в июле 2019 года.

Супруг женщины трудился электрогазосварщиком в ООО «Тюменский специализированный застройщик». 12 июля 2019 года по заданию работодателя он работал на высоте на подъемнике вышки, которой управлял машинист.

– В какой-то момент люлька оторвалась от стрелы подъемника и упала на пол цеха вместе с находившимся в ней мужчиной. В результате несчастного случая на производстве он погиб. В ноябре 2020 года женщина обратилась в суд, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд взыскал с ответчика в пользу женщины компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей, расходы на погребение (21 тыс. рублей), расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 тыс. рублей.