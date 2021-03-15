В Тюмени хозяин квартиры пырнул ножом гостью и убежал, оставив ее с женой. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило сообщение из больницы о доставленной к ним женщине с ножевым ранением. Полицейские выехали на место, откуда госпитализировали горожанку.

Стражи порядка выяснили, что потерпевшая находилась в гостях у семейной пары. В ходе распития спиртных напитков между гостьей и хозяином квартиры произошел конфликт. Женщина нелестно высказалась в его адрес, тот ударил ее ножом в живот. После произошедшего мужчина скрылся с места преступления, а медиков для потерпевшей вызвала его жена.

– Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Следственным отделом в отношении мужчины возбуждено уголовное по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время злоумышленник задержан. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.