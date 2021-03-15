Тюменцам снова станут начислять пени при неуплате за тепло. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам снова станут начислять пени при неуплате за тепло и ГВС. Мораторий, который был введен 6 апреля прошлого года, прекратил свое действие.

– Отсутствие своевременной оплаты может привести к взысканию задолженности в судебном порядке и иметь для недобросовестных потребителей такие неблагоприятные последствия, как наложение ареста на денежные средства, движимое и недвижимое имущество, запрет на совершение регистрационных сделок, запрет на выезд за пределы России, – сообщили в УСТЭК.

Стоит отметить, что на начало марта просроченная задолженность потребителей Тюмени за тепловую энергию достигла 1,3 млрд рублей. За два месяца специалисты компании подали более восьми тысяч заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности и исковых заявлений.

УСТЭК призывает жителей своевременно (до 10 числа каждого месяца) и в полном объеме вносить плату за услуги отопления и ГВС. Подробную информацию можно получить в контакт-центре по телефону +7 (3452) 38-62-00.