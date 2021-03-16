Тоболяк украл у хвастливого брата пистолет. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 44-летнего мужчины. Он заявил, что у него из квартиры похищен пневматический пистолет стоимостью более трех тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские установили, что к потерпевшему в гости заходил брат. Хозяин квартиры решил похвастаться перед родственником недавно купленной пневматикой, после чего положил пистолет на тумбу возле телевизора. Когда брат ушел, заявитель заметил пропажу имущества.

– Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемый задержан в 30 километрах от города в деревне Чукманка. Свою вину он признал и пояснил, что похищенный пневматический пистолет хотел продать с целью личной наживы. В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.