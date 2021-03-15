Вылезшая на носу у тюменки бородавка оказалась злокачественной опухолью. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Вылезшая на носу у тюменки бородавка оказалась злокачественной опухолью. 62-летняя женщина с такой проблемой одна из первых обратилась в Многопрофильный консультативно-диагностический центр, который открылся в январе 2020 года.

– Пациентку около года беспокоило округлое образование на правом крыле носа, которое периодически кровоточило, а по размеру достигло 0,5 см в диаметре. Специалисты предложили ей пройти оперативное лечение в амбулаторных условиях и уже на следующий день после приёма при помощи радиоволновой аппаратуры удалили новообразование под местной анестезией, – рассказали в МКДЦ.

Процесс заживления прошёл легко. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Процесс заживления прошёл легко, однако выполненный после операции гистологический анализ показал, что новообразование было злокачественным. Специалисты направили женщину к онкологу для прохождения дальнейшего обследования и противоопухолевого лечения.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай из практики врачей Центра амбулаторной оториноларингологии. К счастью, своевременно оказанная хирургическая помощь позволила выявить казавшееся безобидным новообразование на ранней стадии и сохранить жизнь и здоровье пациентки.