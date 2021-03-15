Первый завозной случай коронавируса у жителя Тюменской области был выявлен год назад. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Первый завозной случай коронавируса у жителя Тюменской области был выявлен год назад. Мужчина был в отпуске в Швейцарии с заездом на острова Карибского бассейна.

Тогда заболевшего сразу поместили в специальный бокс областной инфекционной клинической больницы. Стало известно, что состояние горожанина долгое время оценивали как крайне тяжелое, он был подключен к искусственной вентиляции легких. Он же стал первым пациентом, больным ковидом, которого сняли с ИВЛ. Медицинский персонал хвалил сам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Отметим, что всего в реанимации моноинфекционного госпиталя на базе ОИКБ получили лечение 1037 человек. С самым тяжелым поражением легких (свыше 75%) было 63 человека, а искусственная вентиляция легких за этот год во всех филиалах инфекционной больницы потребовалась 894 пациентам.