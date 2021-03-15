В центре города тюменцы закидали остановку мусором из-за отсутствия контейнера. Фото читателя "КП".

Прямо в центре города тюменцы закидали остановку «Площадь Памяти» мусором. Горожанка, приславшая фотографии в редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень», отмечает, что захламление произошло из-за отсутствия контейнера.

– Дорожники убрали бак, потому что он всегда полон: его закидывают пакетами, может быть, из офисов, которые находятся рядом. Они, наверное, замучились его вывозить. И вот что теперь происходит! Неподалеку есть мусорная площадка, но, чтобы зайти во двор, нужен ключ, – рассказала местная жительница.

Фото читателя "КП".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» объясняла, кто должен вывозить мусор из офиса. Так, в ТЭО рассказали, что и арендатору, и владельцу помещения, и даже самой компании удобнее, когда договор заключается с собственником. Это помогает исключить возможные проволочки в случае непредвиденных обстоятельств и минимизирует процесс урегулирования договорных отношений.

Если же арендатор сменится или поменяет сферу деятельности, то собственник помещения уведомит об этом регоператора, а специалисты помогут быстро обновить условия договора.

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