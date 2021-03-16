Погода на 16 марта в Тюмени: незначительное потепление

В Тюмени незначительное потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 марта, в Тюмени утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 8 – 9 градусов, днем – минус 2. Вечером столбики термометров покажут 3 – 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили: какова середина марта – таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.