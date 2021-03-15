Тюменка перевела деньги мошеннику, который представился ее знакомым в соцсетях. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по Тюменскому району поступило сообщение от жительницы посёлка Богандинский. Она рассказала, что неизвестный под предлогом займа похитил у нее 30 тысяч рублей.

В ходе проверки установлено, что 28-летней потерпевшей в социальной сети от имени знакомого пришло сообщение о срочном займе. Девушка перевела деньги через мобильное приложение на счет неустановленного банка.

– Позже выяснилось, что страничку знакомого в социальной сети взломали мошенники, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание мошенника.