Погода на 15 марта в Тюмени: ясно, без осадков

В Тюмени ясно, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 марта, ясная погода ожидается в Тюмени утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 10 – 12 градусов, днем – минус 5 – 4. Вечером столбики термометров покажут 6 – 7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето. И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.