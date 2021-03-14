Водителям Тюмени дали совет о езде в гололед Фото: Виктория Терина

Тюменских водителей призывают осторожнее ездить в гололед, ведь не всегда можно успеть затормозить на скользкой дороге.

Весна – настоящее испытание для водителей: плюсовая температура сменяется морозами, снег – дождём. Как следствие, на дорогах образуется гололёд и увеличивается число аварий.

– Основной фактор – скорость. Все торопятся, забывая о том, что где-то солнце растопило лёд, а где-то снежный, скользкий участок дороги. Все аварийные ситуации возникают от того, что люди расслабляются за рулем, не обращают внимания на мелочи. Не учитывают коэффициент сцепления. Водители зачастую слишком самоуверенны и думают, что ситуация на дороге будет развиваться в одном русле, а в реальности происходит немного по-другому, – рассказывает инструктор по экстремальному вождению Артём Прокопьев.

Он приводит пример: водители надеются, что коэффициент сцепления будет выше, а он оказался ниже, соответственно, машина будет скользить, вместо того чтобы останавливаться. Мы всегда думаем, что успеем затормозить, но на самом деле это не так, особенно в такую погоду. В экстренных действиях, в случае потери управления вариантов манёвров много, но всё ограничено по времени и по пространству.

Самая простая ошибка, которую совершают водители, – это скольжение передними колесами. Не все тренируют в себе «чувство» колёс. Это определенный навык, который требует умений и отработки. Мелочи играют большую роль, так как скользкая дорога не терпит резких торможений.