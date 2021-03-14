«Город России – 2021»: Тюмень на пятом месте в конкурсе

«Город России – 2021»: Тюмень на пятом месте конкурса Фото: google.ru/maps

Тюмень расположилась на пятой строчке всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор – 2021». Но у тюменцев есть все шансы поднять свой город в рейтинге.

На первом месте разместился Ставрополь, за него отдали почти 56 тысяч голосов. На второй строчке Курск с 44 тысячами голосов. А еще месяц назад позиции этих городов стояли наоборот. Третью строчку, как и раньше, занимает Нальчик с 28 тысячами проголосовавших. Четвертое место занял Севастополь – чуть больше 24 тысяч жителей отдали голоса за него.

Тюмень набрала почти 20 тысяч голосов, а догоняет ее с отрывом в пару тысяч Ярославль. После идут Архангельск, Смоленск, Уфа и Майкоп. Такова десятка лидеров рейтинга.

Еще месяц назад, как сообщало издание «Тюменская область сегодня», Тюмень занимала четвертую строчку в конкурсе, а в январе возглавляла его.

У тюменцев есть шанс снова оказаться в тройке лидеров, для этого необходимо проголосовать за город. Жители региона могут отдать свой голос бесплатно и без регистрации на портале конкурса город-россии.рф. С одного IP-адреса голосовать можно раз в сутки. Итоги конкурса подведут 30 декабря этого года.